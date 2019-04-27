شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" توافق على التحقيق فى إغراق السوق بواردات "سلفونايتد فورمالهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد فورمالهيد(SNF) المصدرة من أو ذات منشأ روسيا والصين.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر برقم 96 يوم 24 أبريل 2019، موافقة الوزير على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء التحقيق، عقب تلقى قطاع المعالجات التجارية شكوى من إحدى الشركات المحلية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 وتقديم المستندات المطلوبة التى تدعى فيها أن الواردات صنف سلفونايتد فورمالهيد(SNF) المصدرة من أو ذات منشأ روسيا والصين، وترد بأسعار مغرقة وتسبب ضررا ماديا للصناعة المحلية.

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وقبلت سلطة التحقيق فى قطاع المعالجات التجارية الشكوى بعد فحص دقة وكفاية البيانات التى ترد بها، وتم إخطار سفارة الصين وروسيا بالقاهرة بشأن قبول الشكوى.

وأشار القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أن سلطة التحقيق عرضت تقريرها على اللجنة الاستشارية والتى قامت بدورها برفع توصيتها لوزير الصناعة والتجارة باتخاذ بدء إجراءات التحقيق، وتم إجراء التحقيق فى الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018 "فترة التحقيق فى جانب الإغراق"، فيما تم اتخاذ السنوات الميلادية 2016 وحتى 2018 كمدة لدراسة الضرر.

واستندت الشكوى، فى إدعاءها الإغراق على مقارنة أسعار التصدير للمنتج محل التحقيق من الصين وروسيا إلى مصر مع أسعار البيع بالسوق المحلة فى كلتا الدولتين عند نفس المستوى التجارى، وأسفرت المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها تزيد عن نسبة الـ 2 % من سعر التصدير (CIF)