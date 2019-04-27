شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تُغادر اليوم إلى دبى للمشاركة بملتقى سوق السفر العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر اليوم، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة القاهرة متوجهة إلى مدينة دبى على رأس وفد من القطاع السياحى الحكومى والخاص للمشاركة فى فعاليات ملتقى سوق السفر العربى ATM الذى يقام خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل.

يشارك ضمن الوفد المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ومن المقرر أن يتم عقد عدة لقاءات مهنية خلال المشاركة في هذا المعرض مع شركاء المهنة فى السوق العربية، بالإضافة الى عدد من اللقاءات الإعلامية.

وقبيل المغادرة أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشاركة في هذا المعرض الذى يعتبر من أهم المعارض السياحية الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي في ظل استراتيجية الوزارة لجذب المزيد من السياحة العربية إلى مصر لما تمثله من أهمية كبيرة كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث تمثل حوالى 30% من هذه الأسواق.

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وأضافت الوزيرة، أن مصر تعتبر مقصدا هاما للسائح العربى لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والعادات والتقاليد، لافتة إلى أن السائح العربى يشعر فى مصر، وكأنه فى وطنه الثانى، وهو نفس شعور المصريين تجاه أشقائهم من الدول العربية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المعرض سيتيح فرصة جيدة للتواصل بشكل فعال مع شركاء المهنة في السوق العربية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومناقشة سبل الترويج السياحى المشترك لزيادة الحركة السياحية العربية البينية.

يعد ملتقى سوق السفر العربي ATM أحد أهم الفعاليات السياحية وأبرزها عالميًا فيما يتعلق بحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط، وتشارك مصر هذا العام بجناح مساحته 600 م 2، يضم 56 مشارك، منهم 30 شركة سياحية، و22 فندق، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة إير كايرو Air Cairo، بالإضافة إلى جناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية.