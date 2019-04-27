شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: تشكيل مجموعات عمل لدراسة جدوى إبرام إتفاق تجارة حرة بين مصر وشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت بالقاهرة فعاليات الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين مصر وشيلى والتي عقدت بمقر وزارة التجارة والصناعة على مدى يومين حيث ترأس اللجنة من الجانب المصرى الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية وعن الجانب الشيلى فيليب لوبيانديا مدير عام العلاقات الاقتصادية الثنائية بوزارة الخارجية ،وقد شارك فى الفعاليات سفير دولة شيلى بالقاهرة إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس .

وقالت الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية ان اللجنة ناقشت سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، كما استعرضت الفرص والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري، السياسات التجارية الخارجية لكلا البلدين إلى جانب كافة الاتفاقيات التجارية التي وقعها الطرفان مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية .

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق خلال فعاليات اللجنة على تحديد نقاط اتصال بين الجانبين تكون مهمتها الربط الفوري بين الجهات المصرية والجهات الشيلية بهدف تذليل العقبات التي تواجه تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل فنية لدراسة جدوى ابرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين.

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وفيما يتعلق بالتعاون الصناعي أوضحت الوصال أنه تم الاتفاق على أن يتم تشجيع التعاون بين القطاع الخاص بكلا البلدين من خلال الاشتراك في المعارض الدولية والقيام بالبعثات الترويجية، مشيرة إلى أن الجانب المصري اقترح تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين من خلال توفير أراضي لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة وتبادل الزيارات والبعثات للاستفادة من الخبرة الشيلية وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات التعدينية وصناعات والحديد والصلب والصناعات الكيماويات إلى جانب مجالات الإنتاج الحيواني والثروة السمكية.

هذا وقد استعرض عمرو نور الدين - مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مهام الهيئة والامتيازات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار، كما تم استعراض الاستثمارات الشيلية فى مصر التي تبلغ 250 مليون دولار في قطاعات البترول والمقاولات والزراعة والسياحة والخدمات.

كما قام عمرو مرزوق – مدير إدارة الترويج بالهيئة الاقتصادية لقناه السويس باستعراض الفرص الاستثمارية بمحور قناة السويس والحوافز التي تمنح للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تم الاتفاق في هذا الشأن على قيام قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بتنظيم زيارة للسفارة الشيلية بالقاهرة الى المنطقة الاقتصادية بقناه السويس للتعرف على ارض الواقع على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

كما اتفق الطرفان على تبادل الأبحاث في مجال الغذاء، تقديم برامج تدريبية في هذا المجال وقد انتهت الاجتماعات بالتأكيد على أهمية التواصل المستمر بين الجانبين لمتابعة تنفيذ نتائج اعمال اللجنة.