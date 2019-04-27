الان تتابع بوتين: أتمنى ألا ترفع السعودية إنتاجها النفطي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت أنه يتمنى ألا ترفع السعودية إنتاجها النفطي لتعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيراني. وقال بوتين خلال تصريحات: روسيا لن تزيد إنتاجها النفطي فور انتهاء الإعفاءات الأميركية من الحظر على إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: أتمنى ألا ترفع السعودية إنتاجها النفطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.