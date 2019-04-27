شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يضع خطة الانتقال إلى مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ثانى جولات موظفيه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قاموا بزيارة المبنى المخصص للجهاز والذى يتكون من 7 أدوار بالإضافة إلى دورين للجراج ومقام على مساحة 2500 متر.

وكان الدكتور صالح الشيخ قد وجه بتنفيذ عدة جولات لموظفى الجهاز إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليطلعوا على المقر الجديد للجهاز ولتبديد أى قلق قد يساورهم تجاه النقل من المقر الحالى الذى اعتادوا عليه، ولمشاهدة آخر التطورات والإنجازات بالحى الحكومى ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية.

وأبدى الموظفون إعجابهم بتميز التصميم الهندسى المرن لمبنى الجهاز واتساعه، وهو ما سيسهم فى توفير بيئة جيدة للعمل.

جدير بالذكر أن الجهاز قد أطلق أولى زيارات موظفيه إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى منتصف الشهر الجارى، ومن المزمع أن تتوالى لتشمل كل موظفى الجهاز.

وكان الدكتور صالح الشيخ قد قام بزيارة إلى مبنى الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة فى نوفمبر الماضى بصحبة عدد من قيادات الجهاز موجهاً الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة والإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعمل على تحديد الاحتياجات الوظيفية لموظفى الجهاز، ووضعها فى عين الاعتبار خلال مراحل تجهيز المبنى.

كما قرر تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للجهاز لوضع خطة انتقال الجهاز والعاملين به إلى مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتكليفها باتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بالاستعداد، للانتقال المرن للمقر الجديد.

وأسند رئيس الجهاز إلى اللجنة مهمة وضع تصور شامل لاحتياجات مبنى الجهاز الجديد، من أجل ضمان نجاح عملية الانتقال، على أن تتضمن محاور خطة النقل محور الخدمات المالية والإدارية، ومحور نظم المعلومات وهو المتعلق بأعمال البنية التكنولوجية للمبنى، ومحور الموارد البشرية والخاص بالأمور المتعلقة بالعاملين من حيث أعدادهم ومسمياتهم الوظيفية وملفاتهم.

كما شارك الدكتور صالح الشيخ فى فعاليات ورشة العمل التى عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بحضور الوزيرة هالة السعيد نهاية شهر المارس الماضى بالعاصمة الإدارية، لمتابعة الموقف التنفيذى والتعرف على تفاصيل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وعملية تقييم العاملين والجدارات المنتقلين.

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