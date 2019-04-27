قطر تتراجع أمام الإمارات وتسمح ببيع منتجاتها

كتبت- عرفة البنداري ذكرت قناة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، أن السلطات القطرية سحبت إجراءات حظر بيع المنتجات الإماراتية. وأشارت القناة، إلى أن الخطوة جاءت تفاديا لتداعيات القضية التي رفعتها الإمارات في منظمة التجارة العالمية. وكانت قطر قد اتخذت إجراءات تجارية ضد بيع المنتجات الإماراتية بعد مقاطعة الرباعي العربي للدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

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