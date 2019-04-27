أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

كتبت- مي محمد

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم، السبت، الموافق 27 -4- 2019.

وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

عيار 24: 710 جنيها.

عيار 21: 622 جنيها.

عيار 18: 533 جنيها.

الجنيه الذهب: 4976 جنيها.

فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.38 جنيه، وشراء 17.25 جنيه.

اليورو: بيع 19.65 جنيه، وشراء 19.51 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 22.75 جنيه، وشراء 22.58 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.52 جنيه، وشراء 15.41 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 17.27 جنيه، وشراء 17.14...