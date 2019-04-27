6 أسباب أدت إلى تراجع الدولار أمام الجنيه.. تعرف عليها

سجل الدولار أكبر تراجع له أمام الجنيه منذ عام ٢٠١٦ حيث سجلت العملة الأجنبية 17.12 جنيه بالبنك المركزي بفضل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر وإيرادات السياحة وتدفق تحويلات المصريين بالخارج والتي وصلت ٢٩ مليار دولار العام الماضي فضلا عن الوفر الناجم عن التحول من استيراد الغاز الطبيعى إلى تصدير الغاز الطبيعى.

وقال محللون اقتصاديون إن هناك تحسن فى سعر صرف الجنيه المصرى منذ بداية العام الحالى بنسبة 4%، حيث بلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14,25 جنيه لكل دولار وفقا لأسعار صرف 24 أبريل مقابل 17,97 لكل دولار فى بداية العام، حيث وصل إلى أعلى مستوى...