القاهرة وبكين توقعان اتفاقية شراكة لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر

شهد محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم (السبت)، بالعاصمة الصينية بكين مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر . ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى ممثلان لمصنع 200 الحربى وشركة ايموت للتصميمات والاستشارات، فيما وقعها عن الجانب االصينى ممثل لشركة فوتون لصناعة السيارات . وأكد العصار، ان مشروع تصنيع سيارات كهربائية فى مصر يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وطبقا لتوجيهاته التى تهدف الى التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا...

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