شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق التداولات على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد استقرارها في بداية الجلسة، وحقق "ناسداك" و"ستاندرد أند بورز" إغلاقا قياسياً جديدا بدعم من نتائج أعمال فصلية إيجابية من بعض الشركات، وذلك بالتزامن مع بيانات اقتصادية قوية.



وفي سوق النفط، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 2.9% وأغلق عند 63.30 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 65.1 دولار وأقل سعر عند 62.2 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 3% مغلقاً عند 72.15 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، بينما سجل أعلى مستوى بالجلسة عند 74.4 دولار وأقل سعر عند 71.3 دولار.



كانت بيانات اقتصادية قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.2% في الربع الأول، بينما توقع محللون نموا بنسبة 2.3%.

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وحققت "أمازون دوت كوم" نتائج أعمال قياسية خلال الربع السنوي الأول، في حين سجلت "إكسون موبيل" تراجعا في أرباحها نتيجة انخفاض الإيرادات من مصافي التكرير والأنشطة الكيماوية.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 81 نقطة) إلى 26543 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، بينما سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 26543 نقطة وأقل مستوى عند 26392 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 8146 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%، فيما سجل أعلى مستوى عند 8146 نقطة وأقل مستوى عند 8061 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 2940 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 2940 نقطة وأقل مستوى عند 2917 نقطة.