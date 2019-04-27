شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط بأكثر من 2% وتقترب من أدنى مستوياتها هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية العملات الرقمية – من بينها الريبل – خلال تعاملات اليوم مع إقبال المستثمرين نحو الأسهم والمعادن بالتزامن مع موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



وخسرت الريبل نحو 2.6% من ققيمتها في 24 ساعة وتقترب من أدنى مستوى سجلته هذا الأسبوع عند 0.288 دولار بينما سجلت أعلى مستوى 0.332 دولار في التاسع عشر من أبريل/نيسان.



وأعلنت بورصة العملات الرقمية "بيتفينيكس" أصولا قيمتها تسعين مليون دولار من محفظتها الاستثمارية، بحسب ما ذكر موقع "كريبتوكارنسي نيوز".

Advertisements



وانخفضت الريبل بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 0.30 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.28 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية 29.6 مليار دولار.



وهبطت "بتكوين" بنسبة 5.4% إلى 5213 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 5515.1 دولار وأقل سعر عند 4998.3 دولار، وبلغت قيمتها 91.9 مليار دولار.



واقتربت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة من ميتوى 169.9 مليار دولار بعد أن سجلت أعلى مستوياتها هذا الأسبوع عند 185.3 مليار دولار في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان.