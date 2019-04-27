شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح "إكسون موبيل" نتيحة ضعف أنشطة مصافي التكرير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "إكسون موبيل" خلال تعاملات اليوم أن أرباجها الفصلية انخفضت في الربع السنوي الأول بنحو 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة ضعف نتائج مصافي التكرير والأنشطة الكيميائية.



وسجلت "إكسون موبيلأ" خسائر فصلية في بعض أنشطتها التي تركز على مصافي تكرير النفط الخام وتحويله إلى وقود كالبنزين والديزل، كما تراجعت أرباح الشركة من الأنشطة الكيميائية إلى 219 مليون دولار من نفس الفترة قبل عام.



وقالت شركة الطاقة الأمريكية إنه رغم ارتفاع أسعار النفط الخام، إلا أن هذه الأسعار لا تزال ضعيفة نسبياً عند المقارنة بما كانت عليه أوائل عام 2014.



وبلغت أرباح الشركة نحو 2.35 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح قدرها 4.65 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018، وسجلت ربحية السهم الواحد 55 سنتاً مقارنة بسبعين سنتاً للسهم في الربع الأول من العام الماضي.

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وانخفضت الإيرادات الفصلية لـ"إكسون موبيل" بنسبة 6.7% إلى 63.63 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى 64.82 مليار دولار.



وذكرت "إكسون" أن نفقات التنقيب والاستكشاف قد زادت من 4.87 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018 إلى 6.89 مليار دولار في الربع السنوي الأول هذا العام.



وكانت الشركة قد أعلنت في مارس/آذار عن خطط لزيادة إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي من الحقل البرمي – الذي يغطي أجزاء من ولاية تكساس و"نيو مكسيكو" – بنسبة 80% بهدف إنتاج مليون برميل يومياً من النفط المكافيء بحلول عام 2024.



وخلال التعاملات، انخفض سهم "إكسون موبيل" بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 80.05 دولار، وسجل اعلى سعر عند 80.6 دولار وأقل سعر عند 76.5 دولار.