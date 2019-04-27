شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تحقق أرباحاً قياسية تفوق التوقعات في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت "أمازون" تحطيم الأرقام القياسية بعد الإعلان عن أرباح وإيرادات قوية في الربع السنوي الأول من العام الجاري فاقت توقعات المحللين.



وبلغت أرباح "أمازون" 7.09 دولار للسهم خلال الربع الأول مقارنة بتوقعات بربح قدره 4.72 دولار للسهم، كما سجلت الإيرادات 59.7 مليار دولار، وهو ما اتفق مع التوقعات.



وأفادت شركة التجارة الإلكترونية أن إيراداتها في أمريكا الشمالية قد قفزت بنسبة 17% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بنمو تسبته 46% خلال العام الماضي بأكمله.

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وحققت "أمازون" إيرادات قوية من أنشطة الحوسبة السحابية حيث ارتفعت بنسبة 41% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.



وارتفع صافي دخل "أمازون" إلى 3.6 مليار دولار في الربع الأول كما سجلت أرباحها التشغيلية 4.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 7.4% من عام 2018.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 1946.6 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1949.9 دولار وأقل سعر عند 1898 دولارا.