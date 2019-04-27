شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم بدعم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باداء الاقتصاد وسير المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأكد "ترامب" أنه يمكنه هزينة مرشح الحزب الديمقراطي المحتمل "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

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وكانت بيانات حكومية قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.2% في الربع السنوي الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 2.3%.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% وأغلقت عند 15.005 دولار للاوقية محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.035 دولار وأقل سعر عند 14.845 دولار.