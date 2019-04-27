شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية على رأسها الدولار الأمريكي، وذلك في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وكشفت بيانات حكومية يابانية أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 2.5% خلال مارس/آذار مقارنة بتوقعات بارتفاعه إلى 2.4%، كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% بينما توقع محللون انخفاضه بنسبة 0.1%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 1% في الشهر الماضي، وهو ما اجتاز توقعات بارتفاعه بنسبة 0.8%، بينما قفزت وتيرة بناء المنازل الجديدة في اليابان بنسبة 10%، مقارنة بالتوقعات بارتفاعها بنسبة 5.6%.

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من ناحية أخرى، أظهرت القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 3.2% في الربع السنوي الأول بينما توقع محللون نموا بنسبة 2.3%.



كان البنك المركزي الياباني قد أعلن أمس تثبيت الفائدة عند -0.10% متوقعاً عدم رفعها قبل ربيع عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار أمام الين الياباني عند 111.6، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 111.9 وأقل سعر عند 111.4.