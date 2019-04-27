شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً وسط انخفاض الدولار ورغم بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم على الرغم من صدور بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي الإيجابية، وذلك مع هدوء ضغوط الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية.



وتراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.9 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.

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كانت بيانات أمريكية قد أظهرت أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي قد سجلت نموا بنسبة 3.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، بينما توقع محللون نموا بنسبة 2.3%.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بهذه البيانات كما أكد المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" أن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة سيمنحها اليد العليا في المفاوضات التجارية مع بكين.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سعر الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% وأغلق عند 1288.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، فيما بلغ أعلى سعر بالجلسة عند 1290.9 دولار وأقل سعر عند 1276 دولارا.