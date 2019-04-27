شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع على الرغم من بيانات النمو الاقتصادي في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى التفاؤل الذي يسود الأسواق حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكان الرئيس الأمريكي قد صرح قبيل زيارة إلى "فلوريدا" بأن الأمور تجري بشكل جيد فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية مع الصين كما شدد على الأداء الإيجابي للاقتصاد.

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ومن جانبه، أكد المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" أن الاقتصاد الأمريكي يحقق نمواً أعلى من التوقعات وأن هذا الأمر سيمنح واشنطن اليد العليا في المحادثات التجارية مع بكين.



وذكرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي سدلت نمواً بنسبة 3.2% في الربع الأول فيما توقع محللون نمواً بنسبة 2.3%.



وبالعودة إلى التعاملات على العملة الأمريكية، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.9 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.