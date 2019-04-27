شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية أن عدد حفارات الخام في أمريكا قد تراجع بتسع حفارات إلى إجمالي 805 حفارات في الأسبوع الجاري.



وتراجع عدد حفارات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بحفار واحد إلى إجمالي 186 حفاراً، بينما هبط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز في البلاد بـ21 حفار إلى 991 حفاراً.