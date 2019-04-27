- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره بعد تصريحات "ترامب" بشأن "أوبك" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم وعمقت خسائرها في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لمنظمة "أوبك" بالعمل على خفض الأسعار.
وأعلن الرئيس "ترامب" اليوم أنه تواصل مع "أوبك" وطالب المنظمة بضرورة العمل على خفض أسعار النفط قائلا: "يتعين عليهم ذلك".
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.
وسوف تصدر شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بياناتها المتعلقة بأنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.
وخلال التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي في الساعة 16:21 جرينتش بنسبة 3.7% إلى 62.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 65.1 دولار وأقل سعر عند 62.2 دولار.
وهبط سعر "برنت" بنسبة 3.5% إلى 71.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.4 دولار وأقل سعر عند 71.3 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يزيد خسائره بعد تصريحات "ترامب" بشأن "أوبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.