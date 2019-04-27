شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره بعد تصريحات "ترامب" بشأن "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم وعمقت خسائرها في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لمنظمة "أوبك" بالعمل على خفض الأسعار.



وأعلن الرئيس "ترامب" اليوم أنه تواصل مع "أوبك" وطالب المنظمة بضرورة العمل على خفض أسعار النفط قائلا: "يتعين عليهم ذلك".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.

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وسوف تصدر شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بياناتها المتعلقة بأنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



وخلال التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي في الساعة 16:21 جرينتش بنسبة 3.7% إلى 62.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 65.1 دولار وأقل سعر عند 62.2 دولار.



وهبط سعر "برنت" بنسبة 3.5% إلى 71.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.4 دولار وأقل سعر عند 71.3 دولار.