شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم خسائر سوق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم على الرغم من انخفاض أسعار النفط وزيادة خسائره مما يضغط على العملة الكندية.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن أنه طلب من منظمة "أوبك" اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض أسعار النفط مشيراً إلى أن سعر البنزين في بلاده سيتراجع على أثر ذلك.

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وفي سياق منفصل، تسود أجواء إيجابية إزاء سير المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة التي ستنطلق جولة منها يوم الثلاثاء القادم يعقبها جولة أخرى في الثامن من مايو/أيار.



وكان الدولار الكندي قد تعرض لضغوط بعد تثبيت البنك المركزي معدل الفائدة عند 1.75% دون تغيير بالإضافة إلى عدم التلميح إلى رفعها في الفترة القادمة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتشش بنسبة 0.1% إلى 0.7426، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7438 وأقل سعر عند 0.7404.