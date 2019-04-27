شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ثقة المستهلك في الولايات المتحدة هذا الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إلى 97.2 نقطة مقارنة بقراءة مارس/آذار التي سجلت 98.4 نقطة.

يأتي ذلك رغم توقعات المحللين بأن مؤشر ثقة المستهلكين الصادر وفق مسح من جامعة "متشيجان" ووكالة رويترز سيسجل المستوى 97 نقطة.

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