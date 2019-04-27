شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض رغم بيانات النمو الاقتصاد الإيجابية في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم على الرغم من صدور بيانات النمو الاقتصادي التي سجلت نموا فاق توقعات المحللين في الربع السنوي الأول.



ولا تزال الأسواق تترقب صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول حيث أعلنت "مايكروسوفت" و"فيسبوك" عن نتائج أعمال قوية، بينما سجلت "إكسون موبيل" أرباحًا وإيرادات دون التوقعات.



وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي سجلت نمواً بنسبة 3.2% خلال الربع السنوي الأول بينما توقع محللون نموا بنسبة 2.3%.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 26456 نقطة، وسجل "ناسداك" تراجعا بنسبة 0.3% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 8093 نقطة، بينما استقر "ستاندرد أند بورز" عند 2926 نقطة.