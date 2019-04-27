شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم ترتفع مع هدوء ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم بفعل هدوء الضغوط التي سببها صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكسفت بيانات اقتصادية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع السنوي الأول بنسبة 3.2%، وهو ما فاق توقعات المحللين بنمو نسبته 2.3%.



ومن شأن النمو الاقتصادي الأمريكي ان يدعم الطلب على السلع والمعادن – من بينها البلاديوم – لا سيما من جانب شركات صناعة السيارات.

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ويستخدم البلاديوم في صناعة أجزاء بالسيارات تسهم في تقليل انبعاثات العوادم الضارة بالبيئة، وهي قواعد أقرتها العديد من الدول لمكافحة التغيرات المناخية.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 1428.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1433.3 دولار وأقل سعر عند 1397.8 دولار.