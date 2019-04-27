شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط توسع خسائرها بفعل احتمالات زيادة إنتاج أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من خسائره بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلى سريعا عن أعلى مستوياتها خلال ستة أشهر ، مع نشاط قوي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى الاحتمالات القوية لقيام أوبك وحلفائها بزيادة الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام ، لتعويض نقص الإمدادات من إيران وليبيا وفنزويلا ، ويضغط على الأسعار أيضا مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد ارتفاع كبير فى مخزونات الخام وتسارع الإنتاج مرة أخرى لأعلى مستوياته على الإطلاق.

بحلول الساعة 12:35بتوقيت جرينتش تراجع خام برنت إلى مستوي 72.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 74.21$ ،وسجل أعلى مستوي 74.40$ ،وأدنى مستوي 73.50$.

ونزل الخام الأمريكي إلى مستوي 63.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.92 $ ، وسجل أعلى مستوي 65.05$ ،وأدنى مستوي 63.60$.

فقدت عقود برنت عند تسوية الأمس نسبة 0.25% ،فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ستة أشهر عند 75.60$ للبرميل.

وانخفض الخام الأمريكي بأكثر من 1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من مستوى 66.58$ للبرميل ، الأعلى منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

Advertisements

بخلاف تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يضغط على الأسعار الاحتمالات القوية لقيام تحالف "أوبك بلس" بزيادة الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام ، لمواجهة نقص الإمدادات من إيران وليبيا وفنزويلا.

إيران وجهت هذا الأسبوع قيودا أمريكية جديدة على صادراتها النفطية ، وفى ليبيا لا يزال الصراع المسلح مشتعلا على الحكم ، وفى فنزويلا انخفضت الصادرات لأقل من مليون برميل بسبب العقوبات الأمريكية والأزمة السياسية والاقتصادية فى البلاد.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 19 نيسان/أبريل، فى رابع زيادة خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 460.7 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2017، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد زادت الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، ليرتفع الإجمالي مرة أخرى إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج على الإطلاق فى الولايات المتحدة.