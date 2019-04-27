شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يقبع عند أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مع عودة السلبية للسوق الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، لتقبع عند أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق بالأمس ، فى طريقها للتخلي عن حاجز 150$ ، مع عودة السلبية لتسيطر على السوق الرقمية مرة أخرى.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:55 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 151.30$ بانخفاض قدره 0.74$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 152.04$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 155.78$ ،وأدنى سعر عند 148.60$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 8.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة منذ 24 شباط/فبراير الماضي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 146.17$ لكل وحدة ايثريوم.

وعلى مدار هذا الأسبوع ، انخفضت أسعار الايثريوم بحوالي 11% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 170 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق ، وسجلت القيمة فى وقت سابق من التعاملات إجمالي 167 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 نيسان/أبريل الجاري.

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وسجلت القيمة السوقية فى وقت سابق من هذا الأسبوع " الثلاثاء" إجمالي 186 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

يبدو أن الايثريوم فى طريقه للتخلي سريعا عن حاجز 150$ لكل وحدة بتكوين ، تحت ضغط ضعف مستويات الطلب ، وبعد عودة السلبية لتسيطر مرة أخرى على السوق الرقمية ، خاصة بعد أنباء عن حظر تبادل العملات المشفرة فى الهند.

قالت صحيفة "الإيكونوميك تايمز" يوم الخميس أن الحكومة الهندية بدأت مشاورات مشتركة بين الوزارات حول مشروع قانون حظر تبادل العملات الرقمية وصناعة التشفير خلال 2019.

اقترحت وزارة الشؤون الاقتصادية، والمجلس المركزي للضرائب المباشرة، والمجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك، وهيئة صندوق تعليم وحماية المستثمرين، فرض حظر تام على شراء وبيع وإصدار العملات المشفرة.

وكان المركزي الهندي قد منع البنوك العام الماضي من تقديم الخدمات للشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية ،وهو ما دفع البعض إلى رفع دعوي قضائية ضد الحظر ، واقترحت محكمة أبيكس على الحكومة الهندية إصدار قانون بشأن تلك العملات.

وقد اقترح المشرعون الهنود فى مشروع القانون أن هناك حاجة ملحة لحظر تبادل العملات المشفرة بالكامل فى البلاد ،لأنه يودي إلى عمليات الاحتيال ويدعم أنشطة غسيل الأموال.