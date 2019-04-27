شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي ينمو بأفضل من التوقعات خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الاجمالى الربع الأول /2019 ،والتي سجلت نمو بمعدل 3.2% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 2.1% ، وسجل الربع الرابع/2018 نمو بمعدل 2.2% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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