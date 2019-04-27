شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع قليلا من أعلى مستوى فى 23 شهرا قبيل بيانات النمو الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، على وشك تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، لينزل من أعلى مستوى فى 23 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وقبيل صدور بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 97.78نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.87 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.90 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 23 شهرا عند 98.04 نقطة ، بعد بيانات قوية عن طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة خلال آذار/مارس.

وعلى مدار هذا الأسبوع حقق المؤشر حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.7% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

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فى أوروبا أعلن المركزي الأوروبي خلال اجتماعاته الأخيرة عن تأجيل خططه لرفع أسعار الفائدة خلال هذا العام ،وجهز بعض التدابير التحفيزية لمواجهة تراجع الأنشطة الاقتصادية فى القارة العجوز ، وفى كندا واستراليا ونيوزلندا قد تخفض البنوك المركزية هناك معدلات الفائدة هذا العام لدعم الاقتصاد فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الأول من هذا العام ، إيجابية تلك البيانات سوف تعزز من المكاسب الأسبوعية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الأول/2019 المتوقع نمو بمعدل 2.1 % من نمو بمعدل 2.2 % فى الربع الرابع / 2018.

وتصدر لاحقا القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشيغان لقياس ثقة المستهلكين خلال نيسان/أبريل المتوقع مستوي 97.1 نقطة من مستوي 96.9 نقطة فى آذار/مارس.