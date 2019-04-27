شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع فى أخر جلسات الأسبوع وسهم دويتشه يقفز 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالفترة الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال الشركات والبنوك خلال الربع الأول ، وفى هذا الإطار قفز سهم دويتشه بنك 3% بعد الإعلان عن أرباح أفضل من تقديرات الخبراء.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:13 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات جني الأرباح من أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، وبعد نتائج أرباح مخيبة للآمال لبعض الشركات الكبرى فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالفترة الصباحية يوم الجمعة بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

قفز سهم دويتشه بنك بنسبة 3% بعدما أعلن البنك الألماني الرائد أرباح فاقت التقديرات خلال الربع الأول ، حقق البنك أرباح بحوالي 201 مليون يورو "223 مليون دولار أمريكي ، خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام بعد أقل من 24 ساعة من تخلي البنك رسميا عن محادثات الاندماج مع كوميرز بنك.

Advertisements

وقاد سهم سانوفي الفرنسي مكاسب قطاع الرعاية الصحية ، مع صعود بحوالي 4% بعد أن عادت الشركة إلى تحقيق نمو فى الأرباح خلال الربع الأول من هذا العام.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ستة أشهر.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.1%.

وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، مع هبوط قطاع التعدين والموارد الأساسية بقيادة سهم جلينكور بعدما ذكرت تقارير أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC تجري تحقيقا ما إذا كانت الشركة قد انتهكت بعض بنود قانون تداول السلع الآجلة.