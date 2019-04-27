شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لأعلى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، مستفيدة من توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وذلك قبيل صدور بيانات نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.15% حتى الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,282.05$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,280.19$،وسجلت أعلى مستوي 1,283.18$ الأعلى فى أسبوع ، وأدنى مستوي 1,279.77$.

حققت أسعار الذهب الأمس ارتفاعا بنسبة 0.1%، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع تحسن الطلب الاستثماري نسبيا على الأصول الآمنة وعلى رأسها المعادن النفيسة الذهب والفضة.

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يأتي هذا التحسن النسبي مع تنامي المخاوف مرة أخرى حيال الاقتصاد العالمي بعد بيانات ضعيفة عن مناخ الأعمال فى ألمانيا ،وبعد نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بأقل من التوقعات خلال الربع الأول.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، على وشك تكبد أول خسارة خلال أربعة أيام ، لينزل من أعلى مستوى فى 23 شهرا عند 98.04 نقطة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي توقف صعود مستويات الدولار الأمريكي ، قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام ، ضعف تلك البيانات يزايد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ،ويرفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 747.87 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018.