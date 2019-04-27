الان تتابع عقود برنت تنهي جلسة التداول منخفضة 2.20 دولار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:
هبطت أسعار النفط بنسبة 3% بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة إنتاجها من الخام لدفع أسعار البنزين للانخفاض.
ووفقا لوكالة “رويترز” فقد قال ترامب للصحفيين إنه اتصل بأوبك وطلب من المنظمة أن تخفض أسعار النفط. ولم يحدد هوية الشخص الذي تحدث إليه.
وقال محللون إن مبيعات لجني الأرباح بعد أطول سلسلة مكاسب لسوق النفط في عام على الأقل ساهمت في المزيد من التراجع للأسعار.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.20 دولار، أو 3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 72.15 دولار للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.91 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.30 دولار للبرميل.
وينهي برنت الأسبوع مستقرا بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما سجل الخام الأمريكي خسارة 1.2 بالمئة على مدار الأسبوع مرتدا عن ستة أسابيع متتالية من المكاسب.
ومنذ أن تولى الرئاسة، حث ترامب أوبك مرارا على زيادة إنتاج النفط لدفع الأسعار للانخفاض.
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