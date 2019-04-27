بالتقسيط على 20 سنة.. 9 خطوات للحصول على شقة إسكان اجتماعي

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، فتح باب الحجز لوحدات إسكان اجتماعي، بمدينتي العاشر من رمضان والسادات، حتى الخامس من شهر مايو المقبل.

وقدمت هيئة الأوقاف تسهيلات في السداد بنظام مبادرة البنك المركزي تصل إلى ٢٠ سنة، وتتراوح مساحات الوحدات من ٥٩ م وحتى ٨١ م بالعاشر من رمضان، و٥٢م حتى ٧٩م بمدينة السادات

ويتراوح سعر الوحدة بين ١٠١٢٠٠ إلى ١٩٠,٨٠٠ جنيه مصري، بدعم نقدي يصل إلى 25 ألف جنيه، وأسعار فائدة مميزة من ٥% إلى ٧%، ويجرى سداد مقدم ١٥% من سعر الوحدة السكنية.

وطرحت هيئة الأوقاف كراسة الشروط للراغبين في حجز الوحدات...