تعرف على مستقبل أسعار الأدوات الكهربائية والذهب بعد تراجع سعر الدولار

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن تراجع أسعار الدولار مؤخرًا دليل قوي على تعافي الاقتصاد المصري، معربًا عن أمله في انعكاس ذلك على أسعار السلع التي لها علاقة بالمواطنين مباشرة.

وقال "نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن أسعار الأدوات الكهربائية تأتي على رأس السلع المتوقع انخفاضها الفترة المقبلة، إلى جانب الأدوات الأخرى الخاصة بالسلع الغذائية، مشيرًا على ضرورة إحكام المراقبة حتى يشعر المواطن بهذا التراجع، الذي يستأثر عليه التجار في معظم الأحيان.

وأشار، عضو لجنة الخطة...