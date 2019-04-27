شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 26-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر النفط لضغط سلبي قوي بعد كسر مستوى 64.90، ليلامس الهدف السلبي المتوقع عند 62.85 ويحاول كسره، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وتأكيد كسر المستوى الأخير سيسبب تحولاً في المسار قصير الأمد نحو الانخفاض، بينما الصمود فوقه سيدفع السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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