شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 26-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً ليخترق مستوى 1282.00 ويستقر فوقه، مما يفتح الطريق أمام التحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي، لتحقيق مكاسب من المتوقع أن تصل إلى 1302.60 قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن كسر مستويات 1282.00 ثم 1275.30 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط من جديد.

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