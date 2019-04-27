شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 26-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الداش كوين دون مستوى 116.40، وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو دون تغيير لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تتواجد عند 103.25 و102.55.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.55 والمقاومة 118.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط