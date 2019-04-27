شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 26-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر اللايتكوين على ثباته دون مستوى 75.35، مما يبقي على الضغط السلبي قائماً حتى الآن، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تتواجد عند 69.43 ثم 60.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط