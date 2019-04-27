شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 26-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات جانبية ويستقر حول 159.00، بانتظار كسر مستوى 154.00 لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 137.24 كهدف رئيسي تالي، والذي يشترط تحقيقه الثبات دون 170.76.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 145.00 والمقاومة 170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط