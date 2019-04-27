شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 26-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر البتكوين حول مستوى 5400.00 الآن، وطالما أن السعر فوق 5237.70، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 5741.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5200.00 والمقاومة 5700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد