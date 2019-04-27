شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار لمستوى 0.7044 ولا يزال دونه حتى الآن، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً حتى الآن، والذي يعتمد على الثبات دون هذا المستوى، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.6800.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6950 والمقاومة 0.7080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط