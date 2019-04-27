شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية إضافية ليختبر الدعم الحرج 72.65، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 79.50 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الانتباه إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لاختبار مناطق 70.90 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.00 والمقاومة 76.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد