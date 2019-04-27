شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر النفط الضغط سلباً على الدعم المحوري 64.90 ليتحرك دونه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول إلى الانخفاض على المدى اللحظي، في طريقه نحو اختبار محتمل لمستوى 62.85 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

وحتى الآن، سيبقى السيناريو الإيجابي فعالاً بشرط ثبات الإغلاق اليومي فوق 64.90، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 67.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.80 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد