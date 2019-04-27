الانتهاء من صياغة رؤية موحدة لمجتمع الأعمال لاستراتيجية 2030 سبتمبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تأجيل تنظيم مؤتمر "مبادرة الأجندة الوطنية"، إلى الربع الثالث من العام الجارى.
ويهدف المؤتمر، إلى صياغة رؤية موحدة لمجتمع الأعمال، عن دورها فى تنفيذ استراتيجية الدولة 2030، مع التركيز على 4 محاور أساسية وهى التجارة والثورة الصناعية الرابعة وزيادة الصادرات المصرية وهوية العامل المصرى.
وبدأت جمعية شباب الأعمال، فى إعداد اجتماعات قطاعية لتحديد أبرز المشاكل ومقترحات الحلول التى تواجه كل قطاع، ومنها مشاكل التجارة الداخلية فى مصر.
وقال محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة التجارة بجمعية شباب الأعمال، إن هناك تحديات كثيرة، تواجة سبل دعم وتطوير منظومة التجارة الداخلية بمصر، على رأسها انخفاض مستوى الوعى الخاص بالمستهلك، وأصحاب محلات التجزئة، بالإضافة إلى عدم وجود تضافر قوى وحقيقى لدى جميع الأطراف لتطوير المنظومة.
وشدد عبد الرحمن، على أن هناك ضرورة ملحة لزيادة الوعي لدى المستهلك وأصحاب محلات التجزئة بحقوقهم، وواجباتهم، خلال العاميين المقبليين، والتى نشأت بسبب فقر الوعي لدي عموم المستهلكين، مضيفاً أن هناك تحديات أخرى تستدعى تبني حملة وطنية لرفع مستوى الوعي وتوفير التمويل اللازم لمثل تلك الحملات من خلال جهات محددة ومسئولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى عمل برنامج للحوافز.
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