محمد يحيي

سجل متوسط سعر صرف العملة الأجنبية "الدولار" أدنى مستويات له، منذ بداية أبريل الجاري ليتهاوي إلي 17.12 جنيه ، معززا بالإجراءات الإصلاحية للحكومة وتعافي الاحتياطي النقدي للبلاد والذي سجل 44.112 دولار بنهاية الشهر الماضي. وفقا لأسعار صرف الدولار في البنوك، فإن العملة الخضراء فقدت ما يقرب من 15 قرشا دفعة واحدة كأعلي هبوط له منذ أوائل إبريل الماضي، بالتزامن مع انتهاء اجتماعات الربيع بواشنطن لأعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين في النصف الثاني من إبريل الجاري، والذي شهد إشادة المؤسسات الدولية بمنجزات الإصلاح الاقتصادي لمصر. وسجل...

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كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته فى أبريل.. ويفقد 15 قرشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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