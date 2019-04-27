ملكية الأجانب في الأسهم السعودية تبلغ 120 مليار ريـال لأول مرة

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جذبت المرحلة الأولى من ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في 18 آذار (مارس) الماضي، نحو ثمانية مليارات ريال، مشتريات صافية للمستثمرين الأجانب في آخر ستة أسابيع، إذ بلغت مشتريات الأجانب نحو 15.4 مليار ريال مقابل مبيعات بـ7.4 مليار ريال.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن المستثمرين الأجانب سجلوا مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 16 أسبوعا متتالية (أربعة أشهر)، بقيمة 16 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية “فوتسي” و”ستاندرد آند بورز”.

وجاءت المشتريات الصافية خلال الأسابيع الـ16 الأخيرة، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ31.1 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 15.1 مليار ريال.

وسجل الأجانب مشتريات صافية بقيمة 1.27 مليار ريال في الأسبوع الماضي المنتهي في 18 من نيسان (أبريل) الجاري، وذلك بعد مشتريات بـ2.4 مليار ريال مقابل مبيعات بـ1.1 مليار ريال.

وقفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 120 مليار ريال، تشكل 5.55 في المائة من قيمة السوق البالغة 2.16 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 33.3 مليار ريال في آخر 16 أسبوعا، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 38.5 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 17.2 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.