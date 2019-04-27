شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع رباعي في مينسك لبحث النفط الروسي الملوث والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع ممثلون من بولندا وروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، أمس، في مينسك؛ لبحث النفط الروسي السيئ النوعية، ما تسبب الخميس في قطع الإمدادات من روسيا.
وتطرق مسؤولون من شركات ترانسنفت، واوكرترنسنفتا، وبيرن، وبلنفتخيم، إلى مسألة نوعية النفط الروسي، الذي ينقل إلى هذه الدول.
وشهدت المباحثات حضور ممثلين عن وزارة الطاقة والسكك الحديدية الروسية.
( أ ف ب)
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