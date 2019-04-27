380 قطعة أرض للتملك الحر بقرية المها في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



أطلقت شركة الراسخون للعقارات مشروعها الجديد في إمارة عجمان بمسمى المها فيلج، أو قرية المها، على مساحه 1.7 مليون قدم ويتكون من 380 قطعة أرض بنظام التملك الحر لجميع الجنسيات.

افتتح معرض بيع وحدات المشروع في قاعة الإمارات بعجمان بقص شريط الافتتاح من الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، بحضور الشيخ عبد العزيز بن ناصر النعيمي، مدير مكتب رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وسلطان بن حارب المهيري وسعيد بن حارب المهيري، وخليفة سلطان بن حارب المهيري، مدير عام الراسخون للعقارات، بجانب حضور عدد من الشخصيات ومديري الدوائر والمعنيين بالقطاع العقاري والزوار، الذين تجولوا في المعرض للاطلاع على مسطح المشروع ومختلف خدماته وما يقدمه من مميزات استثمارية وسكنية متعددة المزايا.

وقدم خليفة سلطان بن حارب المهيري مدير عام شركة الراسخون للعقارات شرحاً عن المشروع، مشيراً إلى أن المشروع العقاري الجديد الذي يحمل اسم قرية المها، يشكل إضافة نوعية لباقة المشاريع العقارية التي تقدمها الشركة وعددها الآن واحد وأربعون مشروعاً عقارياً ناجحاً، بأسعار تنافسية وميزات متنوعة في ظل مكانتها في السوق العقاري بشكل عام على مستوى الدولة وإمارة عجمان بشكل خاص، ويشكل مشروع المها فرصة استثمارية واعدة.

ولفت المهيري إلى أن المشتري الوافد يُعفى من جميع رسوم التسجيل والتملك، كما تلتزم شركة الراسخون للعقارات بتنفيذ أعمال الرصف للمشروع بالكامل، علاوة على البدء في بناء مسجد فيه.

وأكد المهيري للحضور، أن موقع قرية المها يتميز بموقعه الاستراتيجي الحيوي لقربه من منطقة الحليو ١ وشارع محمد بن زايد، كما تم تقسيم المشروع طبقاً لمواصفات التخطيط الحضري للمدن، وتم وتخصيص نسبه 35%؜ من المساحة للخدمات العامة والحدائق.

وخلال المعرض تم البدء في بيع المخططات العقارية للمشروع وفتح المجال للمرحلة الأولى من قرية المها، في ظل إقبال كبير من الراغبين في الشراء ليتم بيع نصف الوحدات المتاحة في المرحلة الأولى للمشروع من أول أيام طرحها.