محادثات اندماج بين بنكي «بي بي أند تي» و«صن تراست»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف بنكا «بي بي أند تي جورب» و«صن تراست بنكس» في بيان مشترك، عن محادثات بين رئيسيهما التنفيذيين لبحث اندماج البنكين في كيان واحد.

وبحسب البيان فقد تحدث كيلي كينج الرئيس التنفيذي لبنك «بي بي أند تي» ووليام روجرز، الرئيس التنفيذي لبنك «صن تراست» في اجتماع عام مشترك لمجلس الاحتياط الاتحادي ومؤسسة ودائع التأمين الاتحادية عن إمكانية اندماج البنكين.

وذكر البنكان أنهما سيستثمران حوالي 100 مليون دولار سنوياً في الابتكارات والتكنولوجيا لتوفير منصة رقمية للعملاء.

يُذكر أن «بي بي أند تي» تأسس عام 1872 ويمتلك 2049 فرعاً في 15 ولاية أمريكية إلى جانب العاصمة واشنطن دي سي، ويضم 37 ألف موظف، ويدير أصولاً قيمتها، 225.7 مليار دولار، في حين يمتلك «صن تراست» 1218 فرعاً، ويضم حوالي 23 ألف موظف ويدير أصولاً قيمتها حوالي 100 مليار دولار.(د ب أ)