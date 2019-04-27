شكرا لقرائتكم خبر عن فوربس: أكبر 10 مدن من حيث عدد المليارديرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 1-نيويورك

84 مليارديراً

قيمة ثرواتهم الإجمالية: 469.7 مليار دولار

2-هونج كونج

79 ملياريراً

قيمة ثرواتهم الإجمالية: 355.5 مليار دولار 3-موسكو

71 ملياريراً

قيمة ثرواتهم الإجمالية: 336.5 مليار دولار 4-بكين

61 مليارديراً

قيمة ثرواتهم الإجمالية: 193.3 مليار دولار Advertisements 5-لندن

55 مليارديراً

قيمة ثرواتهم الإجمالية: 226 مليار دولار 6-شنجهاي

45 مليارديراً

قيمة ثرواتهم الإجمالية: 110.7 مليار دولار 7-سان فرانسيسكو

42 مليارديراً

قيمة ثرواتهم الإجمالية: 109.2 مليار دولار 8-شينزين

39 مليارديراً

قيمة ثرواتهم الإجمالية: 190.5 مليار دولار 9-سول

38 مليارديراً

قيمة ثرواتهم الإجمالية: 99.9 مليار دولار 10-مومباي

37 مليارديراً

قيمة ثرواتهم الإجمالية: 184.4 مليار دولار

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