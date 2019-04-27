شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة على طريقة «صراع العروش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد مرور ثمانية أعوام وسبعة مواسم على عرض مسلسل «صراع العروش»، اقترب المسلسل الشهير إلى نهايته. واستقطبت الحلقة الأولى من الموسم الأخير نحو 19 مليون مشاهد، وفقاً لمجلة «أنترتينمنت ويكلي»، كما كان وسم GameofThrones Season8 من بين الوسوم الأكثر تفاعلاً على «تويتر» قبل ساعتين من عرض الحلقة.

وإلى جانب الضجيج الإعلامي عبر الإنترنت، قام المعجبون، الذين لم يكتفوا بمشاهدة المسلسل صاحب الأرقام القياسية، بزيارة المواقع التاريخية، التي صور فيها؛ لتصبح بذلك من المزارات السياحية الأكثر رواجاً في العالم.

ومن آيسلندا إلى المغرب، إليكم في هذا السياق أهم مواقع تصوير «صراع العروش»، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح:

«كينجز لاندينج»

دوبروفنيك - كرواتيا

تعد المدينة القديمة في دوبروفنيك العماد الرئيسي لمسلسل «صراع العروش»؛ كونها مركز «كينجز لاندينج»، العاصمة الملكية لويستروس والممالك السبعة. ومن جدران الحصن الهائلة إلى جمالية المدينة، التي تعود إلى العصور الوسطى، ساهمت دوبروفنيك في تألق المسلسل منذ موسمه الثاني، ومن المرجح أن تظهر مقاطع منها بشكل كبير في الحلقات المقبلة؛ ولكن لسوء الحظ، هدد العدد الهائل للسياح المتدفقين على كرواتيا المكانة المرموقة لمدينة دوبروفنيك، التي تضمها قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي. ورداً على ذلك، أعلنت الحكومة في عام 2017، أنها تخطط للحد من عدد السياح الزائرين للمدينة عبر سفن الرحلات البحرية إلى 4 آلاف شخص في وقت واحد. المدينة مقامة على واحة رائعة الجمال وتحيط بها مرتفعات صخرية خلابة، كما أنها تقع وسط المياه التي تطوقها من كل جانب في منظر بديع، فلا تفوت زيارتها.

«دراجونستون»

سان خوان دي جازتيلوغاتسي - إسبانيا

ربما تكون القلعة الموجودة في «لعبة العروش» افتراضية ومصممة عبر الحاسوب؛ ولكن الجسر المؤدي إلى جزيرة جازتيلوغاتسي حقيقي، وهذا يعد سبباً كافياً لجذب حشود غفيرة من السياح إلى هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة شمالي إسبانيا.

واشتهرت جزيرة سان خوان دي جازتيلوغاتسي باسم «دراجونستون» عند جماهير المسلسل. ويزورها السياح سنوياً؛ من أجل السير على خطى دانيريس تارجاريان، (أم التنانين)، والتي استخدمت القلعة التي تعتلي الجزيرة كقاعدة لها خلال الموسم السابع من المسلسل. وبحسب تقرير إخباري، فإن السلطات الإسبانية تدرس اتخاذ إجراء لإدارة أعداد الزوار الهائلة التي تتدفق إلى الجزيرة سنوياً.

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«كينجزرود»

ممر تحوطات الظلام - أيرلندا الشمالية

يبدو أن ممر تحوطات الظلام أو «Dark Hedges» وكأنه يتناسب تماماً مع العالم الذي أنشأه جورج آر آر مارتن؛ ولكن الممر الاسم الذي يطلق على الممر لا يتناسب مع شكله في المسلسل؛ إذ يُدعى «كينجزرود»؛ أي الطريق السريع الذي يمر عبر الممالك السبع في «صراع العروش»، والذي ينتهي في «كينجز لاندينج». ويعد ممر تحوطات الظلام من المعالم السياحية الشهيرة، وكذلك يعد مقصداً للمصورين والرسامين كما تقام فيه حفلات الزفاف. ويقول العديد من الزوار إن هذا الزقاق المملوء بالعديد من أشجار الزان يعد واحداً من أكثر الشوارع جمالاً في العالم. وزرعت أشجار الزان من قبل عائلة ستيوارت في القرن الثامن عشر، وقد خلقت منظراً جميلاً جداً أصبح اليوم يُعرف باسم أسيجة الظلام.

معركة «فيست أوف ذا فيرست»

ميرتالسيوكيتل - آيسلندا

إلى جانب كونه يعد مكاناً لتخييم جيش «حراس الليل» Night's Watch، فإن منطقة ميرتالسيوكيتل الجليدية شهدت معركة «فيست أوف ذا فيرست مين»، في مسلسل «صراع العروش»، وهي أول معركة طاحنة بين البشر و«السائرون البيض» منذ آلاف السنين؛ حيث يسعى السائرون البيض إلى قتال سكان الممالك السبع من البشر، والقضاء عليهم جميعاً. ونبقى في آيسلندا؛ حيث كهف «جريوتجيا» الذي يقع بالقرب من بحيرة «ميفاتن»، وهو كهف ربيعي رائع الجمال تكوّن بفعل الحمم البركانية؛ ولذلك فإن المياه الموجودة بداخله تشبه الينابيع الحارة وتصل درجة حرارتها إلى 50 درجة مئوية، وهو أيضاً الكهف الذي شهد العديد من المشاهد الرومانسية بين جون سنو وحبيبته ييجريت.

«يونكاي»

قصر آيت بن حدو المغرب

في مدينة ورزازات، ستشاهد قصر آيت بن حدو، والذي يقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب مراكش، وهو قصر أثري يقع وسط الصحراء في مشهد مهيب، اتخذه صنّاع المسلسل ليكون من أهم معالم «مدينة يونكاي» المعروفة ضمن الأحداث بأنها إحدى ثلاث مدن تشكل «خليج العبيد». وهذه المدينة الساحرة لم يتم فيها تصوير «صراع العروش» فقط؛ بل إنها كانت موقعاً لتصوير العديد من الأعمال العالمية.

وبالقرب من آيت بن حدو، عليك أن تشاهد مدينة الصويرة الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي، والتي تم فيها تصوير المشاهد المتعلقة بمدينة «آستابور» التي شهدت العديد من الحروب والمكائد ضمن أحداث المسلسل.