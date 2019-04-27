الإمارات تبحث في «كازان» الشراكة في الأمن الغذائي وصناعة الحلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كازان:”الخليج 365”

شارك وفد رسمي وتجاري من دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال قمة كازان الاقتصادية الدولية الحادية عشرة بين روسيا والعالم الإسلامي، والتي انطلقت فعالياتها في العاصمة التتارية كازان مؤخراً. وضم الوفد الذي ترأسه جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ومحمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال في غرفة تجارة وصناعة عجمان، وسعيد مبارك بن خرباش المري نائب المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وأحمد الكتبي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في سفارة الدولة بموسكو، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا).

تعد قمة كازان، منصة سنوية بارزة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنفيذ المشاريع المشتركة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي، حيث يتم تنظيمها برعاية رستم منيخانوف رئيس تتارستان، وبدعم من مجلس الاتحاد الروسي وحكومة جمهورية تتارستان، واستقطبت 3000 مشارك من 53 دولة و27 منطقة وإقليماً روسيّاً.

وقد افتتح القمة الحالية، الرئيس منيخانوف بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.

ويشارك مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي كشريك استراتيجي للقمّة لهذا العام، حيث يقدّم ورشة عمل موسّعة عن آليات التمويل الإسلامي وآفاق التوسع والابتكار فيه لتمويل مشاريع اقتصادية حيوية..كما ينظّم المركز خلال القمة، جلسة حوارية حول المنتجات الحلال ودورها في رفد الاقتصادات بمداخيل إضافية وفرص عمل جديدة.



معرض «روسيا حلال إكسبو»



وألقى جمعة محمد الكيت، كلمة خلال حفل افتتاح معرض «روسيا حلال إكسبو» الذي يعد من أبرز فعاليات قمة كازان الاقتصادية، ويمثل منصة للعديد من الشركات الروسية وكذلك من الدول الإسلامية المشاركة لعرض منتجاتها وخدماتها في قطاع الحلال، ويهدف إلى تعزيز التعاون والنقاش بين روسيا والدول الإسلامية لتطوير العلامات التجارية للمنتجات والخدمات الحلال وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي وزيادة صادراته.

وأوضح أن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات وروسيا قوية، وتشهد نمواً مستمراً في العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما في ظل الاتفاقيات المهمة بين البلدين وأبرزها إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة العام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بوضوح في التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وروسيا في عام 2018 نحو 3 مليارات دولار، بنمو يصل إلى 21% مقارنة بعام 2017.

وركز جمعة الكيت على أهمية تطوير مستويات التعاون الإماراتي الروسي في عدد من القطاعات، من أبرزها القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي واستدامته وتطوير حلوله من خلال الابتكار والبحث والتطوير، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 بالدولة، موضحاً أن الاستثمارات في مجال الزراعة والصناعات الغذائية المتوافقة مع القيم والمعايير الإسلامية والاستمرار في نمو سوق الحلال العالمي، تأتي ضمن أبرز أولويات وفد المشارك في المعرض والقمة لهذا العام.

وقال سعيد بن خرباش المري نائب المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في المركز، إن المستقبل للاقتصادات المرنة التي تستطيع مواكبة المتغيرات المتسارعة واغتنام الفرص الواعدة والجديدة في شتى مجالات الصناعة والتجارة والابتكار والإنتاج.. وفي هذا السياق، تشكّل منتجات الاقتصاد الإسلامي ومشتقاته المتنوعة فرصاً نوعية لدعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن تحقيق الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 5 قطاعات للاقتصاد الإسلامي، بحسب تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي لعام 2018-2019، يؤهّلنا في لتعزيز جهودنا ومشاركة خبراتنا وتجاربنا في فعاليات عالمية.

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قنوات تواصل



أكد عبد الرحمن النقبي مدير عام دائرة رأس الخيمة الاقتصادية أن المشاركة في قمة كازان الاقتصادية الدولية الحادية عشرة، ضمن وفد الدولة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تمثل فرصة مهمة لفتح قنوات التواصل والتعرف على الفرص الاستثمارية مع روسيا الاتحادية وكذلك مع الدول الإسلامية المشاركة في القمة، كما تسهم في بناء وتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمية وفي الإمارات عموماً، وبين قطاع الأعمال والشركات في روسيا والعالم الإسلامي.

وأكد محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن قمة كازان توفر منصة حيوية لاستعراض أهم الفرص الاقتصادية والأسواق الجديدة للمنتجات المحلية إلى جانب التعرف على الفرص الاستثمارية الخارجية المتاحة.

وأكد جاسم المطوع مستشار العلاقات مع رابطة الدول المستقلة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن قمة كازان تمثل حدثاً هاماً من حيث تعميق الحوار الروسي - الإسلامي وزيادة التعاون الاقتصادي المشترك وتفعيل آليات الاقتصاد الإسلامي بما يخدم مصالح جميع الأطراف المشاركة، مضيفاً أن غرفة الشارقة حريصة على الاستفادة من هذه المنصة لزيادة مساهمة قطاع الأعمال في إمارة الشارقة في منظومة التعاون الاقتصادي في هذه المنطقة ولا سيما من خلال قطاعات الاقتصاد الإسلامي المتعددة.

وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن مشاركة المكتب في قمة قازان الاقتصادية خطوة مهمة لتسليط الضوء على المزايا الاستثمارية والتشريعات الاقتصادية المرنة والمتنوعة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.



الإنفاق على قطاعات الحلال



أفاد جمعة الكيت أن الإنفاق المرتبط بقطاع الحلال يتوقع أن يزداد خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2019/‏‏‏2018، حيث يتوقع أن يصل إنفاق المسلمين على الغذاء الحلال إلى نحو 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2023، و274 مليار دولار على السياحة والسفر الحلال، و131 مليار دولار على الأدوية الحلال، و90 مليار دولار على مستحضرات التجميل الحلال، كما يتوقع أن ترتفع قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار بحلول العام نفسه.



اجتماع مع تتارستان لتنمية الاستثمار



اجتمع جمعة الكيت على هامش فعاليات القمة بحضور عدد من أعضاء وفد الدولة مع تاليا مينولينا الرئيس التنفيذي لوكالة تتارستان لتنمية الاستثمار، حيث استعرض الجانبان المستجدات بخصوص الفرص الاستثمارية المطروحة للتعاون بين البلدين، وأكدا أهمية العلاقات المتميزة بين الإمارات وتتارستان لاسيما في قطاعات صناعة الحلال وخدمات الضيافة والسفر والسياحة والاستثمار، كما أكدا أهمية وضع مبادرات مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.